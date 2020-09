E' allarme usura, "welfare mafioso" per aiutare le imprese (Di martedì 29 settembre 2020) AGI - Non è ancora chiaro ed evidente il "peso" che l'usura e l'estorsione hanno avuto sulle imprese in Italia ai tempi del Covid-19, occorrerà attendere qualche tempo per averne un'idea. E' la constatazione del prefetto Annapaola Porzio, a capo dell'ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nella Relazione annuale 2020 presentata oggi, in un giorno che peraltro coincide con il suo ultimo giorno di responsabile di questo ufficio. Di sicuro la fotografia di quello che è accaduto dallo scorso mese di marzo, "ci impone - scrive Porzio - di richiamare l'attenzione di tutti sull'espansione del cosiddetto 'welfare mafioso di prossimità', ovvero quel sostegno attivo alle famiglie degli esercenti ... Leggi su agi (Di martedì 29 settembre 2020) AGI - Non è ancora chiaro ed evidente il "peso" che l'e l'estorsione hanno avuto sullein Italia ai tempi del Covid-19, occorrerà attendere qualche tempo per averne un'idea. E' la constatazione del prefetto Annapaola Porzio, a capo dell'ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e anti, nella Relazione annuale 2020 presentata oggi, in un giorno che peraltro coincide con il suo ultimo giorno di responsabile di questo ufficio. Di sicuro la fotografia di quello che è accaduto dallo scorso mese di marzo, "ci impone - scrive Porzio - di richiamare l'attenzione di tutti sull'espansione del cosiddetto 'di prossimità', ovvero quel sostegno attivo alle famiglie degli esercenti ...

