Douglas Costa Juventus, addio vicino: 2 top club piombano sul brasiliano

Douglas Costa Juventus – Dall'essere incedibile all'essere inserito nella lista dei papabili partenti il passo è breve. Ne sa qualcosa Douglas Costa, che in questa sessione di calciomercato ha visto il proprio nome essere accostato di volta in volta ai principali top club europei. La Juve vorrebbe cedere l'ex esterno alto del Bayern Monaco, in maniera tale da finanziare il colpo Chiesa, per il quale la dirigenza bianconera avrebbe stanziato un extra budget di circa 55-60 milioni di euro. Tutto passa da Douglas, comunque. Soltanto se si materializzasse il suo addio Paratici potrebbe piazzare l'affondo decisivo per l'esterno della Fiorentina.

