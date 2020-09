Doria Ragland | come Meghan Markle | un nuovo lavoro per aiutare i più deboli

Leggi su vanityfair

(Di martedì 29 settembre 2020) Tale madre, tale figlia. Doria Ragland – proprio come Meghan Markle – ha siglato un nuovo accordo professionale con una società che crea piani di assistenza per gli anziani, la Loving Kindness Senior Care Management: secondo i documenti pubblicati dal Daily Mail, nei quali figura come mediatore l’avvocato della duchessa Rick Genow, l’ex truccatrice di General Hospital sarebbe stata nominata CEO dell’azienda.