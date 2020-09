Dopo Suarez Cerezo chiama anche Messi all'Atletico Madrid: "Tutto è possibile" (Di martedì 29 settembre 2020) Madrid, SPAGNA, - Luis Suarez non poteva sognare un esordio migliore con l' Atletico Madrid . L'uruguaiano è entrato al 70° della sfida contro il Granada e in 20 minuti ha firmato una doppietta e ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 29 settembre 2020), SPAGNA, - Luisnon poteva sognare un esordio migliore con l'. L'uruguaiano; entrato al 70° della sfida contro il Granada e in 20 minuti ha firmato una doppietta e ...

Corriere : «Mi chiamò una persona dello staff della Juventus per sapere se nel mio ateneo si poteva sostenere il test. Qualche… - ZZiliani : Dopo la B con penalizzazione di Moggi, non vedremo certamente la B1 (vedi diploma rilasciato a Suarez) con o senza… - ZZiliani : “La Verità” svela che Suarez poteva dare l’esame a Barcellona presso il centro “Ama l’Italiano”; che venne contatta… - sportli26181512 : Dopo Suarez Cerezo chiama anche Messi all'Atletico Madrid: 'Tutto è possibile': Il presidente dei Colchoneros a pro… - matty23_ : RT @il_legge: #calciomercato #juventus: accordo raggiunto per Luis #Suarez!! Il centravanti dovrebbe raggiungere #Torino nella giornata di… -