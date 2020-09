Dopo 9 anni Nicola Cosentino è stato assolto in appello dall'accusa di collusione con la camorra (Di martedì 29 settembre 2020) Nicola Cosentino, ex sottosegretario all'economia durante il Governo Berlusconi, a nove anni dall'avvio dell'inchiesta della Dda di Napoli su camorra e colletti bianchi con al centro la costruzione di ... Leggi su globalist (Di martedì 29 settembre 2020), ex sottosegretario all'economia durante il Governo Berlusconi, a nove'avvio dell'inchiesta della Dda di Napoli sue colletti bianchi con al centro la costruzione di ...

pdnetwork : Ines Figini, deportata nei campi di concentramento, si è spenta ieri a 98 anni dopo una vita di lotta per tenere vi… - ilriformista : 'Il criminale nazista mi querela. Vinco i tre gradi di giudizio. Non chiedo un centesimo di risarcimento. Pago di t… - amnestyitalia : 33 anni di carcere e a 148 frustate. È la pena inflitta a Nasrin Sotoudeh solo per il suo pacifico lavoro in favore… - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: Bufera su #Trump dopo le rivelazioni del New York Times che lo accusa di aver eluso il fisco per dieci anni. #Biden commenta: '… - Nuccia_88 : RT @advorozcan: @linab14 Dopo tre anni non è cambiato nulla!?? #CanYaman #ÖzgeGürel #BayYanlis #EzGür -