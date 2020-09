Dopo 7 anni chiude lo 'Zapoj Ristopub' di via Grecia. I titolari: 'Il vostro sentirvi a casa ci ha riempito il cuore' (Di martedì 29 settembre 2020) Lo Zapoj Ristopub di via Grecia chiude. Il 'locale di nuova generazione' che ha puntato sulla 'qualità della birra' e sul 'fitto calendario di live jazz e blues ed eventi culturali', contorno a un '... Leggi su foggiatoday (Di martedì 29 settembre 2020) Lodi via. Il 'locale di nuova generazione' che ha puntato sulla 'qualità della birra' e sul 'fitto calendario di live jazz e blues ed eventi culturali', contorno a un '...

MarioManca : Dopo anni di insulti e di complessi, di gente che le diceva che pesava troppo e che ogni volta che la vedeva in tv… - amnestyitalia : Tre anni dopo la promessa elettorale di Emmanuel Macron di proteggere il diritto a riunirsi pacificamente, le prote… - pdnetwork : Ines Figini, deportata nei campi di concentramento, si è spenta ieri a 98 anni dopo una vita di lotta per tenere vi… - maugas56 : @Coccimari Cmq se si trovasse in tempi non biblici un vaccino, tornerebbe utile anche a te, perchè questo virus dop… - daninovaro : RT @dantegiumanini: Colpevole di dire la verità Ecco il risultato dopo 20 anni Luigi Di Bella: un antesignano della verità, l’Italia e gl… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo anni Dopo anni prigionieri di un parco acquatico cinese, due beluga possono fare la loro prima nuotata liberi La Stampa I 70 anni di Loretta Goggi, dal canarino Titti al Tale e Quale show

Cinema, teatro, tv, radio, doppiaggio, musica. Da quando aveva 10 anni l'artista non si è fatta mancare nulla. E adesso punta a scrivere storie per ...

Bollo auto, eccole le nuove regole per i clienti del noleggio a lungo termine

Il 31 ottobre scade l’ultima proroga resa necessaria dal fatto che ora responsabile del pagamento è l’utilizzatore del veicolo. Ora un Dm fissa le procedure da seguire ma non è detto che tutto sia pro ...

Cinema, teatro, tv, radio, doppiaggio, musica. Da quando aveva 10 anni l'artista non si è fatta mancare nulla. E adesso punta a scrivere storie per ...Il 31 ottobre scade l’ultima proroga resa necessaria dal fatto che ora responsabile del pagamento è l’utilizzatore del veicolo. Ora un Dm fissa le procedure da seguire ma non è detto che tutto sia pro ...