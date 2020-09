Diffamato un giornalista antimafia Emittente tv di Trapani condannata

(Di martedì 29 settembre 2020) AGI - Une un'editore di una tv privata sono stati condannati per diffamazione dal Tribunale diper aver diffuso notizie false su un noto cronista del capoluogo. Massimo Marino, proprietario dell'locale Telesud, e Luigi Todaro, autore dei servizi, sono stati condannati a un anno e sei mesi dal giudice monocratico Giancarlo Caruso, perché responsabili di una 'campagna stampa' condotta nel 2015 , in cui si davano notizie di indagini a carico delRino Giacalone, che poi si rivelarono del tutto false e infondate. Il pm Marta Martinelli aveva chiesto per entrambi la pena a un anno e due mesi. Assieme a loro era imputato anche l'allora direttore dell'Telesud, Rocco Giacomazzi, nel frattempo deceduto. "Era una fake news messa in giro ...

LiveSicilia : Cronista diffamato| Condanna per editore e giornalista -

Oggi è una bellissima giornata per la Libertà d’Informazione. Non si dovrebbe esultare mai per la condanna di qualcuno, ma in casi come questi – quando c’è di mezzo la vita e la dignità delle persone ...In questi mesi sono stato insultato, offeso, diffamato. Mi è stato detto di tutto.Non potendo riuscire a smontare ciò che ho scritto nei miei articoli in tutti questi anni, hanno tentato la via ...