Dietrofront Rai | puntata di “Paese che vai…” rinviata a causa del covid

(Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa produzione della trasmissione di Rai 1 “Paese che vai…”, nella tarda serata di ieri ha comunicato di essere stata costretta, con rammarico, a rinviare ad altra data, ancora da stabilire, tutte le riprese programmate nel Sannio a partire da oggi 29 settembre, per insormontabili problemi tecnici ed organizzativi insorti nel pomeriggio adel19. La produzione si è scusata con tutti coloro che, con diversi ruoli e funzioni, si erano impegnati per la realizzazione della. L'articoloRai,di “Paese che vai…”delproviene da Anteprima24.it.

