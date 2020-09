Didier Drogba vince il UEFA President’s Award 2020 (Di martedì 29 settembre 2020) L’ex attaccante del Chelsea, Dider Drogba ha vinto il UEFA President’s Award 2020 in virtù del suo “impegno verso l’eccellenza in campo e fuori dal campo“. Pienamente convinto della scelta di assegnare il trofeo individuale all’ivoriano è il presidente della UEFA Ceferin: “Didier è un eroe per milioni di tifosi per tutto ciò che ha vinto nella sua scintillante carriera. E’ un leader – un precursore. Lo ricorderò sempre come giocatore per la sua tecnica, potenza e intelligenza, ma soprattutto per la sua insaziabile fame di successo – caratteristica presente ancora oggi nel suo incontenibile desiderio di aiutare gli altri fuori dal campo – ha aggiunto Ceferin -. La Champions League ... Leggi su sportface (Di martedì 29 settembre 2020) L’ex attaccante del Chelsea, Diderha vinto ilPresident’sin virtù del suo “impegno verso l’eccellenza in campo e fuori dal campo“. Pienamente convinto della scelta di assegnare il trofeo individuale all’ivoriano è il presidente dellaCeferin: “è un eroe per milioni di tifosi per tutto ciò che ha vinto nella sua scintillante carriera. E’ un leader – un precursore. Lo ricorderò sempre come giocatore per la sua tecnica, potenza e intelligenza, ma soprattutto per la sua insaziabile fame di successo – caratteristica presente ancora oggi nel suo incontenibile desiderio di aiutare gli altri fuori dal campo – ha aggiunto Ceferin -. La Champions League ...

sportface2016 : Ennesimo riconoscimento per un grande campione #Drogba - sportli26181512 : #Governance #Notizie Drogba vince il UEFA President’s Award 2020: Drogba UEFA President’s Award 2020 – L’ex attacca… - NCSPORT2 : ?? Andrea Pirlo & Didier Drogba - Lello1912 : RT @NrevolutionTeam: Meravigliosamente DIDIER DROGBA! Ma per gli amici @primio79 ???????? #unitisivince #newrevolution #FIFA21 #proclub @Off… - Testinho_5 : RT @NrevolutionTeam: Meravigliosamente DIDIER DROGBA! Ma per gli amici @primio79 ???????? #unitisivince #newrevolution #FIFA21 #proclub @Off… -

Ultime Notizie dalla rete : Didier Drogba Quanto era forte lo specialista delle finali, Didier Drogba? UEFA.com Didier Drogba vince il UEFA President’s Award 2020

L’ex attaccante del Chelsea, Dider Drogba ha vinto il Uefa President’s Award 2020 in virtù del suo “impegno verso l’eccellenza in campo e fuori dal campo“. Pienamente convinto della scelta di assegnar ...

Didier Drogba riceve il premio UEFA del Presidente

L'ex attaccante di Chelsea e Costa d'Avorio celebrato da Aleksander Ceferin come "leader e precursore” e per il suo impegno verso l'eccellenza in campo e fuori” ...

L’ex attaccante del Chelsea, Dider Drogba ha vinto il Uefa President’s Award 2020 in virtù del suo “impegno verso l’eccellenza in campo e fuori dal campo“. Pienamente convinto della scelta di assegnar ...L'ex attaccante di Chelsea e Costa d'Avorio celebrato da Aleksander Ceferin come "leader e precursore” e per il suo impegno verso l'eccellenza in campo e fuori” ...