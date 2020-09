Diaco | Regione Lazio è unico ente competente su cinghiali

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 settembre 2020) Roma – Ecco la nota del presiddella commissione Ambidi Roma Capitale, Daniele(M5S): “La gestione della fauna selvatica spetta unicamalla. Lo abbiamo detto, ribadito e ripetuto piu’ e piu’ volte. Non siamo noi a dirlo, ma la legge regionale 17/1995.” “In virtu’ di questo, anche la questionerientra tra le competenze esclusive della. Ciononostante continuano gli attacchi gratuiti, immotivati e privi di senso all’amministrazione capitolina che, dal canto suo, sta offrendo la massima collaborazione pur non avendo compiti specifici in materia”. Continua: “A oggi, infatti- prosegue- la ...