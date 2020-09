Detenuti a lavoro nell’Asi di Caserta, arrivano i delegati Onu per studiare il progetto (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUna delegazione dell’Onu ha fatto visita al Consorzio Asi di Caserta per valutare l’impatto di alcuni progetti realizzati dall’ente nel campo della sostenibilità ambientale e dell’integrazione socio-culturale, in particolare il piano “Mi riscatto per il futuro”, che prevede l’impiego dei Detenuti per lavori di pubblica utilità nell’Area di sviluppo industriale di Caserta. La Presidente del Consorzio Asi Caserta Raffaela Pignetti ha guidato la rappresentanza dell’Onu – Unodc (l’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine), composta da Flavio Mirella (Chief Co-financing and Partnership Section Unodc) e da Claudio La Camera (Senior Advisor Unodc); presente anche Vincenzo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUna delegazione dell’Onu ha fatto visita al Consorzio Asi diper valutare l’impatto di alcuni progetti realizzati dall’ente nel campo della sostenibilità ambientale e dell’integrazione socio-culturale, in particolare il piano “Mi riscatto per il futuro”, che prevede l’impiego deiper lavori di pubblica utilità nell’Area di sviluppo industriale di. La Presidente del Consorzio AsiRaffaela Pignetti ha guidato la rappresentanza dell’Onu – Unodc (l’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine), composta da Flavio Mirella (Chief Co-financing and Partnership Section Unodc) e da Claudio La Camera (Senior Advisor Unodc); presente anche Vincenzo ...

