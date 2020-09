Denuncia il marito dopo 50 anni di maltrattamenti. L'uomo è stato condannato (Di martedì 29 settembre 2020) Un 81enne è stato condannato dal tribunale di Firenze in abbreviato a una pena di 2 anni e 4 mesi con l'accusa di maltrattamenti verso la moglie , che sarebbero andati avanti quasi 50 anni. Il giudice ... Leggi su lanazione (Di martedì 29 settembre 2020) Un 81ennedal tribunale di Firenze in abbreviato a una pena di 2e 4 mesi con l'accusa diverso la moglie , che sarebbero andati avanti quasi 50. Il giudice ...

