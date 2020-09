Dallo stop alla movida alle feste pubbliche e private: cosa prevede la nuova ordinanza di De Luca (Di martedì 29 settembre 2020) Coronavirus in Campania, l’ordinanza di De Luca del 29 settembre: nuove restrizioni in tutte la regione. NAPOLI – Niente chiusura, ma misure più restrittive. Il governatore De Luca nel pomeriggio di lunedì 29 settembre 2020 ha firmato un’ordinanza per cercare di contenere la diffusione del coronavirus in Campania. Si tratta di un mini lockdown che ha come obiettivo la discesa dei contagi che continuano ad essere molto alti. Il provvedimento resterà in vigore fino al prossimo 7 ottobre, data che vede la scadenza del dpcm firmato dal premier Conte. Coronavirus in Campania, cosa prevede l’ordinanza De Luca Misure più restrittive in Campania almeno fino al 7 ottobre 2020. Con questa ... Leggi su newsmondo (Di martedì 29 settembre 2020) Coronavirus in Campania, l’di Dedel 29 settembre: nuove restrizioni in tutte la regione. NAPOLI – Niente chiusura, ma misure più restrittive. Il governatore Denel pomeriggio di lunedì 29 settembre 2020 ha firmato un’per cercare di contenere la diffusione del coronavirus in Campania. Si tratta di un mini lockdown che ha come obiettivo la discesa dei contagi che continuano ad essere molto alti. Il provvedimento resterà in vigore fino al prossimo 7 ottobre, data che vede la scadenza del dpcm firmato dal premier Conte. Coronavirus in Campania,l’DeMisure più restrittive in Campania almeno fino al 7 ottobre 2020. Con questa ...

NewsMondo1 : Dallo stop alla movida alle feste pubbliche e private: cosa prevede la nuova ordinanza di De Luca… - ailgamar : @LirPaola No. Non hai capito. Se non avessi suonato il suonato me lo sarei trovato accanto nel mio abitacolo. Lui e… - LRdailynews : Come sappiamo questa stagione #nba è stata fortemente influenzata dal #COVID19 e dallo stop della stagione Una dom… - velvetbeth : @donnadimezzo Spero ma quest’anno sarà stop&go con programmi a metà dallo scorso anno ... - ericajungMi : Un tipo è uscito dallo stop senza darmi la precedenza e non ho abbassato il finestrino per ammazzarlo di insulti. V… -

Ultime Notizie dalla rete : Dallo stop Stella, ritorno in campo positivo a sei mesi dallo stop Viterbo News 24 Lungarno Vespucci e via della Scala: stop all’apertura anticipata della Ztl

Dal 1 ottobre torna l’orario consueto rimasto in vigore nelle altre 17 porte telematiche, ovvero l’apertura al transito alle 20 i giorni feriali e alle 16 il sabato ...

Firenze, stop alla Ztl light: si torna come prima

Si torna come prima. Il Comune di Firenze ha infatti deciso di non prorogare l'apertura anticipata delle due porte della ztl del lungarno Vespucci e di via della Scala. La decisione della giunta comun ...

Dal 1 ottobre torna l’orario consueto rimasto in vigore nelle altre 17 porte telematiche, ovvero l’apertura al transito alle 20 i giorni feriali e alle 16 il sabato ...Si torna come prima. Il Comune di Firenze ha infatti deciso di non prorogare l'apertura anticipata delle due porte della ztl del lungarno Vespucci e di via della Scala. La decisione della giunta comun ...