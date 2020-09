Dacia Sandero e Logan - Nuove immagini e informazioni sulla terza generazione

(Di martedì 29 settembre 2020) La Renault ha diffusorelative alleStepway e. Giunte alla, le low-cost del gruppo francese sono state completamente rinnovate. E se il lavoro fatto sul design degli esterni, partendo dalla piattaforma CMF della Clio, è noto ormai da qualche settimana, oggi si svelano nuovi dettagli delle vetture, tra cui gli interni e alcune indicazionigamma motori, che conferma le varianti bifuel a Gpl e introduce quelle automatiche, equipaggiate con una trasmissione CVT. Le dimensioni. Plasmate su forme più muscolose caratterizzate da un look più deciso, bollinato dalla firma luminosa a Y delle luci di coda, le...

Dacia Sandero, Logan e Sandero Stepway 2021. Nuova piattaforma, nuovi design, sistemi di sicurezza. La versione a GPL ha 1.300 km totali di autonomia.Dacia ha mostrato finalmente le versioni aggiornate della Sandero e della Logan in nuovo look interno ed esterno e con nuovi aggiornamenti tecnologici per la sicurezza Dopo un’anteprima all’inizio del ...