Cupra - Avviata la produzione della Formentor

Leggi su quattroruote

(Di martedì 29 settembre 2020) Il primo modello concepito e disegnato esclusivamente per il marchio, nato nel 2018 da una costolaSeat, è ormai instradato sulle linee di montaggio. La, già in prevendita e prenotato al completo nella Launch Edition, verrà consegnata ai clienti in autunno inoltrato. La gamma sarà composta da sette motorizzazioni, con varianti ibride in agenda, ma in concessionaria solo dal prossimo anno con la plug-in da 245 cavalli. Un brand in espansione. Con larrivo, lo storico stabilimentoSeat a Martorell ha visto ampliato il proprio volume produttivo del 10%. Sono convinto che questo modello cambierà il futurozienda, ha detto ladWayne Griffiths, ...