Cult d’autunno | il trench si porta così | come nei film

Leggi su iodonna

(Di martedì 29 settembre 2020) Il, un classico delle mezze stagioni che non tramonta mai. Unche attraversa tendenze ed epoche, protagonista nei decenni tanto in passerella quanto in alcuni celebri, entrati nella storia dello stile. Mai monotono, capace di trasformarsi seguendo la personalità di chi lo indossa, si lascia plasmare da silhouette e accessori.un attore consumato che cambia sempre copione.: 6 idee look autunno 2020 sfoglia la gallery Lungo o corto, over o slim, classico o stravagante, ecco ...