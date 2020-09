Crotone, frattura al dito per Eduardo Henrique: il comunicato (Di martedì 29 settembre 2020) Il Crotone ha diramato un comunicato in merito alle condizioni di Eduardo Henrique: la nota ufficiale de club «Il Crotone continua la preparazione della sfida contro il Sassuolo che vedrà i rossoblù scendere in campo al “Mapei Stadium” sabato pomeriggio alle ore 15. La seduta, svolta al centro sportivo, è iniziata con l’attivazione ed è proseguita con postazioni tecniche ed esercizi di possesso. A concludere la sessione, una partitella a campo ridotto. Domani la squadra sarà nuovamente al centro sportivo, ancora nel pomeriggio, per il terzo allenamento della settimana che condurrà alla gara contro i neroverdi. Il calciatore Henrique Eduardo, in occasione di uno scontro fortuito durante la gara contro il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 settembre 2020) Ilha diramato unin merito alle condizioni di: la nota ufficiale de club «Ilcontinua la preparazione della sfida contro il Sassuolo che vedrà i rossoblù scendere in campo al “Mapei Stadium” sabato pomeriggio alle ore 15. La seduta, svolta al centro sportivo, è iniziata con l’attivazione ed è proseguita con postazioni tecniche ed esercizi di possesso. A concludere la sessione, una partitella a campo ridotto. Domani la squadra sarà nuovamente al centro sportivo, ancora nel pomeriggio, per il terzo allenamento della settimana che condurrà alla gara contro i neroverdi. Il calciatore, in occasione di uno scontro fortuito durante la gara contro il ...

sportli26181512 : #Crotone, frattura ad un dito della mano sinistra per Eduardo: Lo staff medico rossoblù spera di renderlo disponibi… - Dalla_SerieA : Milan, Pioli: 'Soddisfatto di Diaz e Tonali. Rebic? Sembra non ci sia frattura' - - sportli26181512 : #Milan, Pioli: 'Soddisfatto di Diaz e Tonali. Rebic? Sembra non ci sia frattura': Le parole del tecnico dei rossone… - TuttoFanta : ?? #MILAN: problema al gomito per #Rebic che è caduto male durante la sfida di Crotone. Uscito al 57’ si teme una fr… -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone frattura Crotone, frattura al dito per Eduardo Henrique. Crespi assente per un trauma alla spalla TUTTO mercato WEB Crotone, frattura al dito per Eduardo Henrique: il comunicato

«Il Crotone continua la preparazione della sfida contro il Sassuolo che vedrà i rossoblù scendere in campo al “Mapei Stadium” sabato pomeriggio alle ore 15. La seduta, svolta al centro sportivo, è ini ...

Crotone, frattura al dito per Eduardo Henrique. Crespi assente per un trauma alla spalla

Il Crotone continua la preparazione della sfida contro il Sassuolo ... Il calciatore Henrique Eduardo, in occasione di uno scontro fortuito durante la gara contro il Milan, ha subito la frattura del ...

«Il Crotone continua la preparazione della sfida contro il Sassuolo che vedrà i rossoblù scendere in campo al “Mapei Stadium” sabato pomeriggio alle ore 15. La seduta, svolta al centro sportivo, è ini ...Il Crotone continua la preparazione della sfida contro il Sassuolo ... Il calciatore Henrique Eduardo, in occasione di uno scontro fortuito durante la gara contro il Milan, ha subito la frattura del ...