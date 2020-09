Crisi di liquidità e affitto o cambiali: nessun pagamento con coronavirus (Di martedì 29 settembre 2020) Crisi di liquidità e affitto o cambiali: nessun pagamento con coronavirus In tempi di Crisi economica dovuta all’emergenza Covid-19, laddove non arriva (ancora) la legge, interviene la magistratura. Proprio come in tema di contratto di affitto ad uso non abitativo: infatti, recentemente è stato emesso dai giudici un provvedimento che tutela l’inquilino costretto a sospendere l’attività lavorativa in studio o negozio, a causa del lockdown. Vediamo allora più nel dettaglio di che si tratta e come la giurisprudenza è in grado di garantire il privato affittuario, in difficoltà per Crisi di liquidità. Se ti interessa saperne di più sulla possibilità di ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 29 settembre 2020)di liquidità econIn tempi dieconomica dovuta all’emergenza Covid-19, laddove non arriva (ancora) la legge, interviene la magistratura. Proprio come in tema di contratto diad uso non abitativo: infatti, recentemente è stato emesso dai giudici un provvedimento che tutela l’inquilino costretto a sospendere l’attività lavorativa in studio o negozio, a causa del lockdown. Vediamo allora più nel dettaglio di che si tratta e come la giurisprudenza è in grado di garantire il privato affittuario, in difficoltà perdi liquidità. Se ti interessa saperne di più sulla possibilità di ...

