Crisi Armenia-Azerbaigian, Mkhitaryan: “Basta crimini contro l’umanità o sarà altro genocidio” (Di martedì 29 settembre 2020) “La fine immediata di questi crimini contro l’umanità è urgente e vitale. La Turchia deve fermare tutto questo sostegno e questa offensiva incluso il reclutamento di combattenti terroristi stranieri per attaccare gli armeni”. Henrikh Mkhitaryan, trequartista della Roma nonché uno degli sportivi armeni più famosi al mondo, prende la parola e invita “la comunità internazionale e gli alleati ad un intervento urgente per evitare un altro genocidio” in merito agli scontri armati nel Nagorno-Karabakh, territorio conteso da Armenia e Azerbaigian. “Abbiamo il diritto inalienabile di vivere nella nostra patria, sono con la mia nazione”, aveva scritto domenica, prima della partita contro la Juventus. Leggi su sportface (Di martedì 29 settembre 2020) “La fine immediata di questil’umanità è urgente e vitale. La Turchia deve fermare tutto questo sostegno e questa offensiva incluso il reclutamento di combattenti terroristi stranieri per attaccare gli armeni”. Henrikh, trequartista della Roma nonché uno degli sportivi armeni più famosi al mondo, prende la parola e invita “la comunità internazionale e gli alleati ad un intervento urgente per evitare ungenocidio” in merito agli scontri armati nel Nagorno-Karabakh, territorio conteso da. “Abbiamo il diritto inalienabile di vivere nella nostra patria, sono con la mia nazione”, aveva scritto domenica, prima della partitala Juventus.

LanfrancoPalazz : RT @GiulioCentemero: ??Grazie a @LanfrancoPalazz per l’intervista a @RadioRadicale dove ho potuto parlare della attuale situazione in #Armen… - alessandromete2 : @bordoni_russia La guerra all'Armenia è una scusa, i sionisti vogliono costringere la russia a combattere guerre su… - GiulioCentemero : ??Grazie a @LanfrancoPalazz per l’intervista a @RadioRadicale dove ho potuto parlare della attuale situazione in… - TorciaPolitica : RT @CafeGeopolitico: Crisi #NagornoKarabakh: #Iran invita i contendenti a cessare ostilità e tornare al tavolo dei negoziati. Intanto #Azer… - FMazza1997 : @ilpiotr Partendo dalla crisi dell'Ucraina per giungere agli scontri di oggi in #Bielorrusia e #Armenia, la politic… -