Crisanti: «Perché il calcio è esentato dalla quarantena? Questo ha prodotto i 14 positivi del Genoa» (Di martedì 29 settembre 2020) Il virologo Andrea Crisanti ha commentato la vicenda Genoa-Napoli, con i 14 positivi tra i tesserati dei rossoblù e anche lui si interroga sul trattamento privilegiato riservato al calcio. «Questa vicenda fa capire quali possono essere le conseguenze cui andiamo incontro quando non viene applicata la quarantena e cosa succede quando esentiamo i giocatori da questa misura di prevenzione». Crisanti ha parlato a Radio 24. Secondo lui vanno messi in quarantena sia il Genoa sia il Napoli. È successo che durante l’allenamento la persona positiva ha trasmesso la malattia. La follia è non aver messo queste persone in quarantena in presenza di un positivo. La domanda è: perché il ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 settembre 2020) Il virologo Andreaha commentato la vicenda-Napoli, con i 14tra i tesserati dei rossoblù e anche lui si interroga sul trattamento privilegiato riservato al. «Questa vicenda fa capire quali possono essere le conseguenze cui andiamo incontro quando non viene applicata lae cosa succede quando esentiamo i giocatori da questa misura di prevenzione».ha parlato a Radio 24. Secondo lui vanno messi insia ilsia il Napoli. È successo che durante l’allenamento la persona positiva ha trasmesso la malattia. La follia è non aver messo queste persone inin presenza di un positivo. La domanda è: perché il ...

