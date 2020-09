Crac Fusillo, nuovi arresti vertici BpB (Di martedì 29 settembre 2020) ANSA, - BARI, 29 SET - La Guardia di Finanza di Bari ha arrestato, con concessione dei domiciliari, per concorso in bancarotta fraudolenta Gianluca Jacobini, ex condirettore generale della Banca ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 29 settembre 2020) ANSA, - BARI, 29 SET - La Guardia di Finanza di Bari ha arrestato, con concessione dei domiciliari, per concorso in bancarotta fraudolenta Gianluca Jacobini, ex condirettore generale della Banca ...

repubblica : Pop Bari, nuovo arresto per Gianluca Jacobini. L'inchiesta è sul crac di alcune società del Gruppo Fusillo - Telebari : Popolare di Bari, nuovo arresto per Gianluca Jacobini: ai domiciliari nell’inchiesta sul crac Fusillo - #Bari… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Crac#Fusillo nuove misure cautelari per ex vertici della #Banca Popolare di #Bari #Bpb #ANSA #banche#Fimco #Jacobini http… - cappelIaiomatto : Crac#Fusillo nuove misure cautelari per ex vertici della #Banca Popolare di #Bari #Bpb #ANSA #banche#Fimco #Jacobini - Giacinto_Bruno : RT @Agenzia_Ansa: Crac#Fusillo nuove misure cautelari per ex vertici della #Banca Popolare di #Bari #Bpb #ANSA #banche#Fimco #Jacobini http… -

Ultime Notizie dalla rete : Crac Fusillo Crac Fusillo: nuove misure cautelari per ex vertici della Popolare di Bari ANSA Nuova Europa Crac Fusillo: nuove misure cautelari per ex vertici della Popolare di Bari

Gianluca Jacobini torna così in detenzione dopo poco più di due mesi. Nell'inchiesta sul crac delle società Fimco e Maiora del Gruppo Fusillo di Noci sono state arrestate complessivamente sei persone ...

Pop Bari, nuovo arresto per Gianluca Jacobini. L'inchiesta è sul crac di alcune società del Gruppo Fusillo

Marco e Gianluca Jacobini travolti da una nuova inchiesta sulla Banca Popolare di Bari e da nuove misure cautelari insieme a Vito e Giacomo Fusillo, i costruttori di Noci. L'indagine riguarda la banca ...

Gianluca Jacobini torna così in detenzione dopo poco più di due mesi. Nell'inchiesta sul crac delle società Fimco e Maiora del Gruppo Fusillo di Noci sono state arrestate complessivamente sei persone ...Marco e Gianluca Jacobini travolti da una nuova inchiesta sulla Banca Popolare di Bari e da nuove misure cautelari insieme a Vito e Giacomo Fusillo, i costruttori di Noci. L'indagine riguarda la banca ...