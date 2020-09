Covid, un altro giorno nero: 1648 nuovi contagi in 24 ore. E il Cts autorizza i tamponi rapidi a scuola (Di martedì 29 settembre 2020) Giornata nera sul fronte dell’andamento del coronavirus. Il bollettino Covid di oggi dice che nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 1648 nuovi casi, che portano il totale da inizio emergenza a 313.011. I tamponi sono stati 90.185, mentre il Cts fa sapere di aver autorizzato l’utilizzo dei test rapidi a scuola. Le vittime nelle ultime 24 ore sono 24, con i morti che, da inizio emergenza, salgono ora a 35.875. In terapia intensiva attualmente sono ricoverate 271 persone (più 7 da ieri), mentre i guariti sono in tutto 226.506, con un incremento registrato oggi di 1316 dimessi. Il bollettino Covid di oggi: contagi in ogni Regione Gli attualmente positivi salgono a 50.630, 307 in più di ieri. Nessuna ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 29 settembre 2020) Giornata nera sul fronte dell’andamento del coronavirus. Il bollettinodi oggi dice che nelle ultime 24 ore in Italia si sono registraticasi, che portano il totale da inizio emergenza a 313.011. Isono stati 90.185, mentre il Cts fa sapere di averto l’utilizzo dei test. Le vittime nelle ultime 24 ore sono 24, con i morti che, da inizio emergenza, salgono ora a 35.875. In terapia intensiva attualmente sono ricoverate 271 persone (più 7 da ieri), mentre i guariti sono in tutto 226.506, con un incremento registrato oggi di 1316 dimessi. Il bollettinodi oggi:in ogni Regione Gli attualmente positivi salgono a 50.630, 307 in più di ieri. Nessuna ...

Jim Parsons ha raccontato di aver contratto il Covid a marzo ed ha raccontato come Sheldon di The Big Bang Theory avrebbe affrontato la pandemia. Jim Parsons è intervenuto durante il The Tonight Show ...

Bar, ristoranti turistici e di alta classe, locali della filiera agroalimentare e della movida: la camorra ha messo da tempo i tentacoli sul settore ...

Jim Parsons ha raccontato di aver contratto il Covid a marzo ed ha raccontato come Sheldon di The Big Bang Theory avrebbe affrontato la pandemia. Jim Parsons è intervenuto durante il The Tonight Show ...

Bar, ristoranti turistici e di alta classe, locali della filiera agroalimentare e della movida: la camorra ha messo da tempo i tentacoli sul settore ...