Covid, test antigenici rapidi anche nelle scuole come in porti e aeroporti: ok del ministero della Salute (Di martedì 29 settembre 2020) È possibile utilizzare anche nelle scuole i test antigenici rapidi attualmente in uso in porti e aeroporti . Lo indica il ministero della Salute in una circolare, specificando che 'l'utilizzo di tali ...

matteosalvinimi : ?? Mai avuta febbre, fatto test sul Covid ieri mattina, negativo. Ho il torcicollo come milioni di italiani e ho pr… - Adnkronos : Covid, tutti negativi test liceo Manara Roma - Agenzia_Ansa : Via libera del #Cts ai test rapidi per screening nelle scuole #Covid #ANSA - AntonySantero : RT @azael: Basta tamponi. Arrivano i test rapidi. 'C'ho il Covid?' 'Tu te lo senti?' 'No' 'Allora no'. - LRDPS : RT @azael: Basta tamponi. Arrivano i test rapidi. 'C'ho il Covid?' 'Tu te lo senti?' 'No' 'Allora no'. -