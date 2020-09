Covid, stretta su movida in Campania. De Luca: “Penultima ordinanza, poi chiudo tutto” (Di martedì 29 settembre 2020) Nel giorno in cui la Campania è la regione con più nuovi contagi da coronavirus n Italia (286), il governatore Vincenzo De Luca, parlando dell’ordinanza che mette un freno alla movida, prevedendo il divieto di vendere alcolici da asporto dopo le 22 e un limite di 20 persone alle feste, la definisce “la penultima decisione prima di chiudere tutto”. Sul fronte sportivo, mentre il Napoli, in seguito al focolaio Genoa, sottopone a tamponi i propri giocatori, il club azzurro annuncia che il presidente Aurelio De Laurentiis è guarito dal Covid-19, dopo che i test hanno evidenziato una doppia negatività (CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE) Leggi su tg24.sky (Di martedì 29 settembre 2020) Nel giorno in cui laè la regione con più nuovi contagi da coronavirus n Italia (286), il governatore Vincenzo De, parlando dell’che mette un freno alla, prevedendo il divieto di vendere alcolici da asporto dopo le 22 e un limite di 20 persone alle feste, la definisce “la penultima decisione prima di chiudere tutto”. Sul fronte sportivo, mentre il Napoli, in seguito al focolaio Genoa, sottopone a tamponi i propri giocatori, il club azzurro annuncia che il presidente Aurelio De Laurentiis è guarito dal-19, dopo che i test hanno evidenziato una doppia negatività (CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE)

