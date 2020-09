Covid nel Sannio | il bollettino dell’Asl | due nuovi casi e tre guariti

(Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si mantiene stabile il numero dei contagi nelstando all’ultimoemesso dall’Asl. Sono due idi positività al-19 riscontrati nella provincia beneventana nelle ultime 24 ore: uno relativo al comune di Montesarchio e l’altro a Sant’Agata de’Goti. L’altra faccia della medaglia è rappresentata dai tre: uno a Benevento, uno a San Lorenzello e il terzo a Limatola ma ricoverato in altra provincia. Questo il quadro completo della situazione nelstando a quanto riferito dall’Asl: L'articolonel, ildell’Asl: due...

c_appendino : Cuba candida al #NobelPeacePrize i medici della brigata Henry Reeve, che ha dato un contributo fondamentale a Torin… - Corriere : A Bologna scatta l’obbligo di mascherina nel week-end in centro - borghi_claudio : Che bello... pure il volo COVID FREE da Fiumicino. Una bella ravanata nel naso prima della partenza, esito dopo mez… - morenoAlmare : RT @Corriere: A Bologna scatta l’obbligo di mascherina nel week-end in centro - RadioItaliaIRIB : Covid, OMS: oltre 2 milioni contagi nel mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nel

la Repubblica

Sarà operativo entro due giorni nel centro storico di Genova l’ambulatorio mobile di Asl3 per avviare un’intensa attività di screening della popolazione della zona e contrastare così la diffusione del ...Dopo la notizia dei 14 positivi nel Genoa (11 calciatori e 3 membri dello staff), il club ha sospeso gli allenamenti (come anche disposto dall'Asl) in attesa di nuovi tamponi a cui si sottoporranno i ...