Covid, Merkel consiglia ai tedeschi di fare le vacanze in Italia: 'Agiscono con grande cautela' (Di martedì 29 settembre 2020) Per le ferie dei tedeschi, la cancelleria Angela Merkel ha sconsigliato di affrontare viaggi all'estero, evitando mete in zone a rischio, a causa del Coronavirus. Ma, nominando le destinazioni in Europa, ha fatto una eccezione per il nostro Paese, indicando l'Italia come una meta possibile e sicura: "In Europa ci sono molte zone a rischio", ha detto, sostenendo che sarebbe poco indicato andarci per le vacanze per evitare il rischio di contagiarsi. "Si può viaggiare in Germania e si può andare in zone non a rischio in Europa", ha aggiunto: "In Italia, ad esempio, si agisce con grandissima cautela". In Germania, intanto, il governo federale e i Laender hanno stabilito di limitare la partecipazione alle feste e agli eventi ...

