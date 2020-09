Covid | l’Oms elogia l’Italia | «Pioniera nella gestione della pandemia»

Leggi su iodonna

(Di martedì 29 settembre 2020) Codogno (Photo by Marco Piraccini/Archivio Marco Piraccini/Mondadori Portfolio via Getty Images) Un altro elogio all’Italia per lae questa volta arriva dall’Oms: per l’Organizzazione mondialeSanità, il nostro Paese, infatti, è stato il primo in Europa e in Occidente a dover fronteggiare il coronavirus e lo ha fatto in maniera impeccabile. Leggi anche › Mascherine, l’Oms aggiorna le linee guida: «Da indossare anche nei luoghi pubblici» › Coronavirus, #Buildfor19: l’Oms lancia un hackathon globale Un video su ...