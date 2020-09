Covid, l'infettivologo Galli: 'Vaccino antinfluenzale, vietato arrivare in ritardo' (Di martedì 29 settembre 2020) La levata di scudi dei medici di base di Milano per 'la campagna antinfluenzale in ritardo, slittata a novembre e non anticipata ai primi di ottobre per far fronte all'emergenza Covid' continua a ... Leggi su leggo (Di martedì 29 settembre 2020) La levata di scudi dei medici di base di Milano per 'la campagnain, slittata a novembre e non anticipata ai primi di ottobre per far fronte all'emergenza' continua a ...

angiuoniluigi : RT @leggoit: #Covid L'infettivologo Galli: «Vaccino antinfluenzale, vietato arrivare in ritardo» - leggoit : #Covid L'infettivologo Galli: «Vaccino antinfluenzale, vietato arrivare in ritardo» - 24Mattino : Roberto Cauda, infettivologo: '#covid, il #Lazio sta pagando l'onda lunga delle vacanze. La situazione va monitorat… - 24Mattino : Roberto Cauda, infettivologo: '#covid, in questo momento è importante tracciare e mettere in quarantena le persone… - 24Mattino : Roberto Cauda, infettivologo: '#covid, lo scenario francese è dietro l'angolo ma con uso corretto della #mascherina… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid infettivologo Covid, l'infettivologo: "Diffuso nelle famiglie dai fuggiti a controlli" Adnkronos 14 casi Covid al Genoa,

Genoa choc, ma a tremare per la nuova ondata di contagi da Coronavirus e' tutta la serie A, che va incontro a rinvii di partite ma soprattutto rivede lo spettro di un nuovo stop. Con la scoperta di 14 ...

Cacciatori di virus: tracciamento a ostacoli. Impossibile trovare origine di molti contagi

Il grido dei medici internisti ospedalieri. "Finora abbiamo retto, ma scontiamo gli effetti del rilassamento estivo e della movida" ...

Genoa choc, ma a tremare per la nuova ondata di contagi da Coronavirus e' tutta la serie A, che va incontro a rinvii di partite ma soprattutto rivede lo spettro di un nuovo stop. Con la scoperta di 14 ...Il grido dei medici internisti ospedalieri. "Finora abbiamo retto, ma scontiamo gli effetti del rilassamento estivo e della movida" ...