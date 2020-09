Covid, “Il Comune si sveglia”: la notizia per gli alunni (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Comune di Napoli si sveglia. Riaprono le scuole d’infanzia della quarta municipalità. Per gli istituti della municipalità napoletana arrivano così – in tempi record – i dispositivi di sicurezza e il personale promesso da tempo ai quartieri: San Lorenzo, Vicaria e Poggioreale. A meno di 24 ore dalla chiusura di alcuni istituti materni a seguito “dell’assenza dei dispositivi di sicurezza e del personale preposto, come invece era stato assicurato dal Comune centrale”, da Palazzo San Giacomo si rimbocca le maniche per rimediare allo scivolone, fatto ai danni dei cittadini più giovani della città. “Il provvedimento di ieri – spiegano oggi dalla quarta municipalità – ha smosso il Comune centrale. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ildi Napoli si sveglia. Riaprono le scuole d’infanzia della quarta municipalità. Per gli istituti della municipalità napoletana arrivano così – in tempi record – i dispositivi di sicurezza e il personale promesso da tempo ai quartieri: San Lorenzo, Vicaria e Poggioreale. A meno di 24 ore dalla chiusura di alcuni istituti materni a seguito “dell’assenza dei dispositivi di sicurezza e del personale preposto, come invece era stato assicurato dalcentrale”, da Palazzo San Giacomo si rimbocca le maniche per rimediare allo scivolone, fatto ai danni dei cittadini più giovani della città. “Il provvedimento di ieri – spiegano oggi dalla quarta municipalità – ha smosso ilcentrale. ...

