Covid, il bollettino di oggi: 1.648 nuovi casi e 23 morti nelle ultime 24 ore (Di martedì 29 settembre 2020) Covid bollettino di oggi, i dati ufficiali di martedì 29 settembre 2020 sull’andamento della pandemia in Italia. I nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore sono 1.648, terzo calo consecutivo. Ancora una volta la Campania è la prima regione per nuovi casi accertati, preoccupano anche Lazio e Sicilia per l’incidenze di nuovi casi sul totale dei tamponi eseguiti. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza Covid in Italia è di 313.011. Le vittime oggi sono 23; in tutto ad oggi nel nostro paese sono decedute 35.875 persone a causa del virus. (segue dopo la foto) Gli attuali positivi in Italia ad ... Leggi su urbanpost (Di martedì 29 settembre 2020)di, i dati ufficiali di martedì 29 settembre 2020 sull’andamento della pandemia in Italia. Icontagi accertati24 ore sono 1.648, terzo calo consecutivo. Ancora una volta la Campania è la prima regione peraccertati, preoccupano anche Lazio e Sicilia per l’incidenze disul totale dei tamponi eseguiti. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenzain Italia è di 313.011. Le vittimesono 23; in tutto adnel nostro paese sono decedute 35.875 persone a causa del virus. (segue dopo la foto) Gli attuali positivi in Italia ad ...

