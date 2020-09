Covid, due infermieri positivi al San Giovanni Bosco di Napoli. Chiusi il Pronto soccorso e la Psichiatria (Di martedì 29 settembre 2020) Due infermieri dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napolisono risultati positivi al Covid. Sono scattate le misure di sicurezza come da protocollo. I due infermieri, uno in servizio nel Pronto soccorso e l’altro in Psichiatria, sono in quarantena domiciliare mentre tutti i contatti stretti, cosi’ come ricostruito dall’indagine epidemiologica, sono stati sottoposti al tampone e si e’ in attesa dei risultati. I due reparti sono stai Chiusi nella mattinata di oggi per consentire le operazioni di sanificazione, al termine delle quali si e’ proceduto alla riapertura. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 29 settembre 2020) Duedell’ospedale Sandisono risultatial. Sono scattate le misure di sicurezza come da protocollo. I due, uno in servizio nele l’altro in, sono in quarantena domiciliare mentre tutti i contatti stretti, cosi’ come ricostruito dall’indagine epidemiologica, sono stati sottoposti al tampone e si e’ in attesa dei risultati. I due reparti sono stainella mattinata di oggi per consentire le operazioni di sanificazione, al termine delle quali si e’ proceduto alla riapertura. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid due Covid, il liceo linguistico Deledda di Genova chiude per due settimane Il Secolo XIX Coronavirus, superato il milione di morti nel mondo

Nel mondo le vittime del Coronavirus superano il milione. Sono questi i dati aggiornati secondo l’università americana Johns Hopkins. Il Paese più colpito in termini assoluti sono gli Stati Uniti, con ...

Bonomi: fuori luogo pensare recupero Pil in 2 anni senza spinta investimenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 set - "Sono i dati il punto da cui partire per capire che cosa fare. Nei primi due trimestri il crollo del Pil e' stato del -17,6% e la stima di perdita a fin ...

