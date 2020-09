Covid, de Magistris accusa De Luca: Boom di contagi e dati Asl fuori controllo, ci spieghi come mai (Di martedì 29 settembre 2020) Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris non risparmia critiche al governatore della Campania Vincenzo De Luca. Nel giorno della nuova ordinanza regionale che limita la movida fino al 7 ottobre, il primo cittadino partenopeo denuncia la cattiva amministrazione dell’emergenza coronavirus da parte del presidente della giunta regionale: “Noi dobbiamo capire perché fino al giorno prima delle elezioni quest’uomo taceva e non diceva nulla. Abbiamo visto il fatto che nei seggi non c’era la misurazione della temperatura ed è una grave responsabilità, ovviamente, che non sia stata messa in campo un’azione di questo tipo. Il presidente – prosegue de Magistris a margine della riunione di oggi in Consiglio comunale – non può più tacere alla richiesta pressante del ... Leggi su ildenaro (Di martedì 29 settembre 2020) Il sindaco di Napoli Luigi denon risparmia critiche al governatore della Campania Vincenzo De. Nel giorno della nuova ordinanza regionale che limita la movida fino al 7 ottobre, il primo cittadino partenopeo denuncia la cattiva amministrazione dell’emergenza coronavirus da parte del presidente della giunta regionale: “Noi dobbiamo capire perché fino al giorno prima delle elezioni quest’uomo taceva e non diceva nulla. Abbiamo visto il fatto che nei seggi non c’era la misurazione della temperatura ed è una grave responsabilità, ovviamente, che non sia stata messa in campo un’azione di questo tipo. Il presidente – prosegue dea margine della riunione di oggi in Consiglio comunale – non può più tacere alla richiesta pressante del ...

La politica omeopatica al tempo dei Gigginos

Il laboratorio politico campano non smette mai di stupire. Da regione modello con il più basso numero di casi durante i mesi di lockdown a territorio con il più alto numero di ...

