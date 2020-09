Covid Campania, De Luca ordina mini lockdown: restrizioni su movida e feste (Di martedì 29 settembre 2020) Dopo l’esplosione dei contagi in Campania, i quali hanno portato la regione al primo posto in Italia per numero di positivi quotidiani, il presidente dalla Regione, Vincenzo De Luca, ha emesso una nuova ordinanza: stop a movida, feste pubbliche e private. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato una nuova ordinanza al … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 29 settembre 2020) Dopo l’esplosione dei contagi in, i quali hanno portato la regione al primo posto in Italia per numero di positivi quotidiani, il presidente dalla Regione, Vincenzo De, ha emesso una nuovanza: stop apubbliche e private. Il presidente della Regione, Vincenzo De, ha firmato una nuovanza al … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

