“Così l’inquinamento ha favorito la diffusione del Coronavirus nella Pianura Padana”: ecco la prova scientifica definitiva (Di martedì 29 settembre 2020) L’inquinamento ha favorito la diffusione del Coronavirus nella Pianura Padana: ecco come Il legame tra la presenza di PM10 nell’atmosfera e una maggiore facilità nella propagazione dei contagi da Coronavirus era stato inizialmente osservato in maniera empirica su TPI da Selvaggia Lucarelli, che ha messo a confronto le zone del mondo più colpite dalla pandemia, per poi trovare riscontri anche in una ricerca pubblicata sul Journal of Infection. È invece il British Medical Journal a fornirci “la prova definitiva dell’interazione tra particolato atmosferico e virus”, come spiega il professor Leonardo Setti, docente di Biochimica Industriale all’Alma Mater di ... Leggi su tpi (Di martedì 29 settembre 2020) L’inquinamento haladelPadana:come Il legame tra la presenza di PM10 nell’atmosfera e una maggiore facilitàpropagazione dei contagi daera stato inizialmente osservato in maniera empirica su TPI da Selvaggia Lucarelli, che ha messo a confronto le zone del mondo più colpite dalla pandemia, per poi trovare riscontri anche in una ricerca pubblicata sul Journal of Infection. È invece il British Medical Journal a fornirci “ladell’interazione tra particolato atmosferico e virus”, come spiega il professor Leonardo Setti, docente di Biochimica Industriale all’Alma Mater di ...

lorellaxs : RT @sacrofanoo: lei avrà pensato 'non ho studiato l'inquinamento ambientale ma ci ho fatto sesso quindi mi ha trasmesso le sue conoscenze c… - Saraas14_ : RT @sacrofanoo: lei avrà pensato 'non ho studiato l'inquinamento ambientale ma ci ho fatto sesso quindi mi ha trasmesso le sue conoscenze c… - Mr_Giada : RT @sacrofanoo: lei avrà pensato 'non ho studiato l'inquinamento ambientale ma ci ho fatto sesso quindi mi ha trasmesso le sue conoscenze c… - mar_blythe : RT @sacrofanoo: lei avrà pensato 'non ho studiato l'inquinamento ambientale ma ci ho fatto sesso quindi mi ha trasmesso le sue conoscenze c… - Silvia162968550 : RT @sacrofanoo: lei avrà pensato 'non ho studiato l'inquinamento ambientale ma ci ho fatto sesso quindi mi ha trasmesso le sue conoscenze c… -

Ultime Notizie dalla rete : “Così l’inquinamento Gli sversamenti di petrolio nelle nostre acque non sono un evento straordinario, ma la norma Linkiesta.it