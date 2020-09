Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei numeri sul coronavirus del 29 settembre (Di martedì 29 settembre 2020) I dati coronavirus 29 settembre segnano un numero di nuovi contagi pari a 1648 – in salita rispetto a ieri, che però era lunedì e il dato risente del calo dei tamponi del weekend -. I morti coronavirus nelle ultime 24 ore sono 24. Le persone guarite sono 1316 mentre le terapie intensive hanno visto entrare 7 pazienti in più rispetto alla giornata di ieri (per un totale di 271 persone attualmente in terapia intesiva). Calano i ricoveri, 71 in più nelle ultime 24 ore. Il totale dei decessi dall’inizio della pandemia ammonta è salito a 35.875 e in Italia sono stati complessivamente registrati 313.011 casi. LEGGI ANCHE >>> cosa c’è di positivo e cosa ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 29 settembre 2020) I dati29segnano un numero di nuovi contagi pari a 1648 – in salita rispetto a ieri, che però era lunedì e il dato risente del calo dei tamponi del weekend -. I mortinelle ultime 24 ore sono 24. Le persone guarite sono 1316 mentre le terapie intensive hanno visto entrare 7 pazienti in più rispetto alla giornata di ieri (per un totale di 271 persone attualmente in terapia intesiva). Calano i ricoveri, 71 in più nelle ultime 24 ore. Il totale dei decessi dall’inizio della pandemia ammonta è salito a 35.875 e in Italia sono stati complessivamente registrati 313.011 casi. LEGGI ANCHE >>>c’è di...

