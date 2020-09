Corsera | La Serie A valuta la sospensione del campionato per 14 giorni

(Di martedì 29 settembre 2020) La notizia dei 14 positivi del Genoa a seguito della gara contro il Napoli ha sconvolto il mondo dellaA. Si attende di capire gli esiti dei tamponi a cui si sono sottoposti i calciatori del azzurri, ma intanto la Lega stando possibili soluzioni. Secondo il Corriere della Sera infatti si starebbe pensando al blocco deldi calcio per 14. La soluzione sarebbe agevolata dalla pausa prevista dal 5 al 13 ottobre che farebbe saltare soltanto un turno. Un’altra possibilità sarebbe invece quella di rimandare solo le gare in cui sono impegnate le squadre che hanno un numero elevato di positivi, quindi Genoa-Torino di sabato prossimo. Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora sta seguendo la situazione e valuterà eventuali interventi del governo se il numero dei ...

