Coronavirus | Speranza | “Ora non ci sono le condizioni per lockdown nelle regioni Proroga dello stato d’emergenza? Valuteremo”

(Di martedì 29 settembre 2020) “Arrivano mesi non facili”, lo ha detto il ministro della Salute Roberto, commentando l’andamento dell’epidemia diin Italia. “Dalla metà di agosto – ha sottolineato il ministro, intervenendo a Cartabianca su Rai3 – i numeriun po’ alla volta peggiorati“, e pur ricordando che “non siamo ai livelli di tanti altri Paesi europei, in questo momento noi siamo messi meglio rispetto alla Francia, alla Spagna, a tanti altri Paesi anche dell’Europa centrale”, “però è evidente che quando aumentano i movimenti delle persone aumentano anche le possibilità di contagio. Il 14 settembre abbiamo fatto la scelta di riaprire le scuole, scelta giustissima che rivendichiamo e che riteniamo indispensabile per far ...