Coronavirus, Speranza: “Il virus sta ricominciando a circolare in maniera significativa. Ma la situazione italiana è diversa rispetto a Francia e Spagna” (Di martedì 29 settembre 2020) “Dalla metà di agosto c’è una fase oggettiva di recrudescenza in Europa. La situazione italiana è diversa rispetto ad altri importanti Paesi: in Francia 16mila casi in un giorno, la Spagna, anche alcuni piccoli Paesi, avere oltre 2mila casi in Olanda non è come averli in Italia. La verità è che la situazione epidemiologica in Europa si è significativamente complicata. E anche il trend nel nostro Paese, seppur con numeri molto più ridotti, è una situazione in cui il virus sta ricominciando a circolare in maniera significativa”. E’ quanto ha detto il ministro della Salute, Roberto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 29 settembre 2020) “Dalla metà di agosto c’è una fase oggettiva di recrudescenza in Europa. Laad altri importanti Paesi: in16mila casi in un giorno, la Spagna, anche alcuni piccoli Paesi, avere oltre 2mila casi in Olanda non è come averli in Italia. La verità è che laepidemiologica in Europa si èmente complicata. E anche il trend nel nostro Paese, seppur con numeri molto più ridotti, è unain cui ilstain”. E’ quanto ha detto il ministro della Salute, Roberto ...

