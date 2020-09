Coronavirus, Sileri: 'Con questi numeri non rischiamo un nuovo lockdown' (Di martedì 29 settembre 2020) Con i dati attuali sul Coronavirus 'non stiamo rischiando una chiusura completa, un lockdown come in marzo'. Lo ha detto il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, alla trasmissione 'Fuori dal ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 29 settembre 2020) Con i dati attuali sul'non stiamo rischiando una chiusura completa, uncome in marzo'. Lo ha detto il viceministro della Salute, Pierpaolo, alla trasmissione 'Fuori dal ...

