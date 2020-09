Coronavirus | si valutano nuovi lockdown e chiusure a New York

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 29 settembre 2020) Lo ha dichiarato in mattinata il Governatore di NewAndrew Cuomo. Se i contagi dovessero aumentare, la Grande Mela seguirà l’opzione di “” mirati. “Saranno mirati ai focolai identificati”. Ciò che conta per Cuomo è imparare dagli errori. L‘aumento dei casi a Newha portato con se l’aumento nazionale del livello dei casi. L’ipotesi su cui Andrew Cuomo e la sua squadra stanno lavorando è quello dimirate, che riguardano le attività non essenziali e il divieto di assembramento per i gruppi di persone oltre i 10 membri. Questo divieto riguarderà soprattutto alcune aree identificate come soggette a maggiore rischio. Tra queste, il quartiere di Brooklyn. In Europa, anche la Germania vaglia ...