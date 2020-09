Coronavirus, sì del Cts ai test rapidi nelle scuole. Campione iniziale di 800 mila ragazzi nel Lazio (Di martedì 29 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 29 settembre Il Comitato tecnico scientifico ha dato il via libera all’utilizzo dei test rapidi nelle scuole, esclusivamente a scopo di screening contro il Coronavirus. Il semaforo verde del Cts è arrivato sulla base della proposta presentata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha definito i risultati diagnostici «incoraggianti». Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani, ha spiegato che negli istituti del Lazio verrà testato un Campione iniziale di 800 mila ragazzi. In un primo momento l’ipotesi di utilizzare i test rapidi anche nelle ... Leggi su open.online (Di martedì 29 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 29 settembre Il Comitato tecnico scientifico ha dato il via libera all’utilizzo dei, esclusivamente a scopo di screening contro il. Il semaforo verde del Cts è arrivato sulla base della proposta presentata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha definito i risultati diagnostici «incoraggianti». Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani, ha spiegato che negli istituti delverràato undi 800. In un primo momento l’ipotesi di utilizzare ianche...

ROMA (ITALPRESS) – Sono 1.648 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ... E’ quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile di oggi. Il ...

Positivo al Covid si allontana dall’albergo di Imola dove era in isolamento fiduciario

Positivo al Covid-19 e sottoposto alla sorveglianza sanitaria con isolamento fiduciario in un albergo di Imola, si è allontanato. I Carabinieri della locale Compagnia di Imola hanno avviato le ricerch ...

