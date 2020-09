Coronavirus scuola: pronta l’ordinanza. A cosa serve e come funziona (Di martedì 29 settembre 2020) L'ordinanza sui test antigenici rapidi per le scuole potrebbe arrivare presto. Lo ha confermato anche la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa: "L'ordinanza è imminente, il ministro Speranza ha già detto che bisogna passare ai test rapidi a scuola", ha detto intervenendo a "Radio anch'io" su Rai Radio 1. "Questo – ha spiegato – ci dà delle possibilità molto più larghe di tamponare, di procedere a controlli più veloci. La scuola è uno dei luoghi da tenere più sotto controllo ma a preoccupare non è tanto il controllo dentro, che è molto elevato, ma quello che avviene fuori"."I Test rapidi sono migliorati, a scuola e negli aeroporti diventano un'opzione molto sera. Consentono di identificare i superdiffusori", ha detto ... Leggi su howtodofor (Di martedì 29 settembre 2020) L'ordinanza sui test antigenici rapidi per le scuole potrebbe arrivare presto. Lo ha confermato anche la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa: "L'ordinanza è imminente, il ministro Speranza ha già detto che bisogna passare ai test rapidi a", ha detto intervenendo a "Radio anch'io" su Rai Radio 1. "Questo – ha spiegato – ci dà delle possibilità molto più larghe di tamponare, di procedere a controlli più veloci. Laè uno dei luoghi da tenere più sotto controllo ma a preoccupare non è tanto il controllo dentro, che è molto elevato, ma quello che avviene fuori"."I Test rapidi sono migliorati, ae negli aeroporti diventano un'opzione molto sera. Consentono di identificare i superdiffusori", ha detto ...

