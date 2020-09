Coronavirus | Ricciardi | “Riapertura stadi? Impensabile ora” E sul rischio lockdown…

Leggi su mediagol

(Di martedì 29 settembre 2020) Parola a Walter.Il membro dell'esecutivo dell'Oms e consulente del Ministero della Salute, intervistato ai microfoni di Sky TG24, ha detto la sua in merito alla possibile riapertura al pubblico neglifino al 25%. "Come consiglieri e tecnici, con questa circolazione del virus abbiamo privilegiato la riapertura delle scuole, rimettendo in circolazione 10 milioni di persone all'interno di ambienti chiusi, ma non è pensabile aprire a migliaia di persone negli. Ora non è pensabile, sarà pensabile se effettivamente continueremo a tenere la circolazione del virus sotto controllo. Non possiamo riaprire glia migliaia di persone, non ci possiamo permettere di abbassare la guardia", sono state le sue parole.LOCKDOWN E NON SOLO - "Ancora non esiste un ...