Coronavirus, Ricciardi: "La prima ondata non è mai finita" (Di martedì 29 settembre 2020) Secondo l'esperto dell'Oms Walter Ricciardi la prima ondata di Coronavirus non ha mai avuto termine. Lo ha affermato in un'intervista a Sky. La prima ondata non è mai finita, e l'incremento dei contagi da Coronavirus a cui stiamo assistendo in queste settimane fa parte di questa. Ad affermarlo è Walter Ricciardi, membro esecutivo dell'Oms, in … L'articolo Coronavirus, Ricciardi: "La prima ondata non è mai finita" proviene da .

