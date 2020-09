Coronavirus, record di nuovi casi nel Regno Unito: oggi 7143 contagiati e 71 morti (Di martedì 29 settembre 2020) Il Regno Unito ha registrato un record di 7.143 nuovi contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore. Si tratta del numero più alto mai raggiunto, ma i media britannici sottolineano che nel picco dell’epidemia, fra marzo e aprile, si facevano molti meno test e il numero ufficiale dei contagiati era nettamente inferiore alla realtà. I nuovi decessi sono 71, un numero che non veniva raggiunto da mesi, riferisce la BBC. In totale i casi confermati di Coronavirus dall’inizio dell’epidemia sono 446.156 e i decessi 42.072.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 29 settembre 2020) Ilha registrato undi 7.143contagi danelle ultime 24 ore. Si tratta del numero più alto mai raggiunto, ma i media britannici sottolineano che nel picco dell’epidemia, fra marzo e aprile, si facevano molti meno test e il numero ufficiale deiera nettamente inferiore alla realtà. Idecessi sono 71, un numero che non veniva raggiunto da mesi, riferisce la BBC. In totale iconfermati didall’inizio dell’epidemia sono 446.156 e i decessi 42.072.L'articolo Meteo Web.

