Coronavirus | Perché l’Italia sfugge alla seconda ondata?

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 29 settembre 2020) L’Italia, duramente colpita in primavera dall’epidemia di, è oggi un’eccezione con un numero limitato di nuovi casi. Va detto che la popolazione traumatizzata, rispetta misure molto più drastiche rispetto ad altri Paesi. Mentre alti Paesi Europei, come ad esempio la Francia che registra ogni giorno intorno ai 15.000 nuovi casi d, il numero di contagi giornalieri in Italia, che effettua più di 120.000 test al giorno, è rimasto per settimane al di sotto della soglia dei 2.000. Così, nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Tor Vergata di Roma, non c’è una folla particolare. I casi di Covid continuano ad arrivare ogni giorno ma l’istituto sanitario non è sopraffatto. Negli ultimi quindici giorni, il Paese ha registrato in media solo 35 ...