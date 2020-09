Coronavirus, oltre 33 milioni di casi in tutto il mondo dall'inizio della pandemia (Di martedì 29 settembre 2020) Ha superato la soglia di un milione il numero dei decessi legati al Coronavirus nel mondo , secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. Il Paese più colpito in termini assoluti resta gli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 29 settembre 2020) Ha superato la soglia di un milione il numero dei decessi legati alnel, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. Il Paese più colpito in termini assoluti resta gli ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, oltre un milione di morti al mondo - SkyTG24 : Coronavirus, 107 scuole chiuse e oltre 600 con contagi. La situazione regione per regione - RaiNews : Da inizio pandemia i morti per Covid-19 sono 1.001.646. Questi i dati della Johns Hopkins University and Medicine - vittoriodiri : RT @LaNotiziaTweet: Coronavirus, il bollettino di oggi: 1.494 contagi e 16 morti. Brusco aumento dei ricoveri, anche in terapia intensiva.… - Me_Arlety : RT @ultimenotizie: Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.494 nuovi casi di #coronavirus in Italia, 272 meno di ieri ma con soli 51mila t… -