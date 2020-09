Coronavirus, oggi in Italia 24 morti e 1.648 nuovi casi positivi: il punto della situazione con tutti i DATI (Di martedì 29 settembre 2020) I DATI ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 24 morti, 1.316 guariti e 1.648 nuovi casi su 90.185 tamponi. oggi è risultato positivo l’1,82% dei tamponi effettuati, in netto calo rispetto a ieri. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono state oggi Campania (286), Lazio (219), Lombardia (203), Sicilia (163), Veneto (140), Piemonte (100), Emilia Romagna (97) e Liguria (89). Anche oggi la Regione con il numero più basso di casi è la Calabria, appena 10 nuovi positivi. Il bilancio aggiornato ad oggi in ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 29 settembre 2020) Iufficiali sulla pandemia diforniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore inci sono stati 24, 1.316 guariti e 1.648su 90.185 tamponi.è risultato positivo l’1,82% dei tamponi effettuati, in netto calo rispetto a ieri. Le Regioni con il più alto numero disono stateCampania (286), Lazio (219), Lombardia (203), Sicilia (163), Veneto (140), Piemonte (100), Emilia Romagna (97) e Liguria (89). Anchela Regione con il numero più basso diè la Calabria, appena 10. Il bilancio aggiornato adin ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Coronavirus oggi, bollettino del 29 settembre. Il Covid rialza la testa nelle Marche il Resto del Carlino Coronavirus, sempre alto il numero di positivi in Campania: due i morti

Continua a restare alto il numero di positivi in Campania. 286 oggi, con due decessi. 59 i guariti del giorno. Quasi 600mila i tamponi esaminati. Al fine di tentare di limitare i contagi in Campania D ...

Covid. 7 nuove positività nel ravennate

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna sono stati registrati 35.210 casi di positività, 97 in più rispetto a ieri, di cui 42 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di ...

