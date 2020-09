Coronavirus, Mantovani: “Virus indebolito? Crederlo ci farà perdere partita, da studi recenti di genetica prospettiva nuova sulla malattia” (Di martedì 29 settembre 2020) “Non faccio mai commenti sulle curve dei contagi” da Coronavirus SARS-CoV-2. “Ma dico che non c’è nessun dato che suggerisca che il nostro avversario si sia ingentilito e abbia perso forza. Siamo al primo tempo della partita e le partite si chiudono al 90esimo. Se puntiamo sull’avversario indebolito, perdiamo la partita. Io sono ottimista e penso che questo Paese si è comportato in modo straordinario, continuiamo così e usciremo da questo enorme problema che abbiamo avuto, ma veramente dipende da noi“. E’ l’analisi dell’immunologo Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Istituto clinico Humanitas di Rozzano (Milano) e docente di Humanitas University. “Rinnovo la mia raccomandazione – spiega ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 29 settembre 2020) “Non faccio mai commenti sulle curve dei contagi” daSARS-CoV-2. “Ma dico che non c’è nessun dato che suggerisca che il nostro avversario si sia ingentilito e abbia perso forza. Siamo al primo tempo dellae le partite si chiudono al 90esimo. Se puntiamo sull’avversario, perdiamo la. Io sono ottimista e penso che questo Paese si è comportato in modo straordinario, continuiamo così e usciremo da questo enorme problema che abbiamo avuto, ma veramente dipende da noi“. E’ l’analisi dell’immunologo Alberto, direttore scientifico dell’Istituto clinico Humanitas di Rozzano (Milano) e docente di Humanitas University. “Rinnovo la mia raccomandazione – spiega ...

La nostra provincia in controtendenza: contagi dimezzati rispetto all’inizio del mese. Direttori generali e primari: «Pololazione seria e senso civico, avanti così» ...

'Non faccio mai commenti sulle curve dei contagi' da coronavirus Sars-CoV-2. 'Ma dico che non c'è nessun dato che suggerisca che il nostro ...

