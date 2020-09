Coronavirus Manerbio | tampone agli studenti senza il consenso dei genitori rimasti fuori dai cancelli? No!

Leggi su open.online

(Di martedì 29 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 28 settembreIl 19 settembre 2020 l’utente RadioSavana (@RadioSavana) pubblica un tweet con il servizio di un canale televisivo chiamato Tele Color in merito ai tamponi per il test Covid-19 effettuatidella scuola elementare di, in provincia di Brescia, a seguito della positività di un minore. Secondo quanto riportato nel tweet, sarebbe stata bloccata un’intera classe e ilsarebbe stato effettuato in giardinoildeidell’istituto. Il tweet è stato poi ripreso dal quotidiano Il Tempo in un articolo intitolato «, ...